Светлоярский район, , 17:24 — REGNUM Партию икры рыб осетровых пород изъяли полицейские в рейсовом автобусе, следовавшем из Астрахани в Москву, на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе УМВД региона.

Изъятая чёрная икра Https://34.мвд.рф/

Банки с деликатесом находились в багажном отделении автобуса. Ни 39-летний водитель, ни пассажиры не предъявили каких-либо сопроводительных документов на продукцию и не назвали владельца груза. В общей сложности полицейские изъяли 43 банки объёмом по 0,5 литра с чёрной икрой.

Партию деликатеса направили исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.