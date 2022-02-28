Москва, , 17:18 — REGNUM Сотрудники и служащие были эвакуированы из здания Министерства культуры РФ из-за анонимного сообщения о «минировании», сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

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Сообщение о взрывном устройстве поступило от неизвестного на служебный телефон канцелярии Минкульта.

«На служебный телефон в канцелярию министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. Все сотрудники, согласно правилам безопасности, были немедленно эвакуированы. Идет проверка», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, по данным ФСБ России сообщения о «минировании» в последние несколько лет чаще всего поступают с территории Украины.

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