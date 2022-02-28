Москва, 28 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники и служащие были эвакуированы из здания Министерства культуры РФ из-за анонимного сообщения о «минировании», сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Сообщение о взрывном устройстве поступило от неизвестного на служебный телефон канцелярии Минкульта.

«На служебный телефон в канцелярию министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. Все сотрудники, согласно правилам безопасности, были немедленно эвакуированы. Идет проверка», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, по данным ФСБ России сообщения о «минировании» в последние несколько лет чаще всего поступают с территории Украины.