Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул запретила федеральным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями, сообщается на её официальном сайте.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Штат не позволит вести инвестиционную деятельность, напрямую или косвенно помогающую России», — говорится в заявлении.

Отныне госучреждения должны отчитываться о том, что они не связаны с российскими организациями «и поддерживающими их субъектами». В случае сотрудничества необходимо расторгнуть все договоренности, а также отказаться от сотрудничества в будущем.

Напомним, что США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.

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