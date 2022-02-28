Вашингтон, 28 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул запретила федеральным учреждениям штата сотрудничать с российскими компаниями, сообщается на её официальном сайте.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

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«Штат не позволит вести инвестиционную деятельность, напрямую или косвенно помогающую России», — говорится в заявлении.

Отныне госучреждения должны отчитываться о том, что они не связаны с российскими организациями «и поддерживающими их субъектами». В случае сотрудничества необходимо расторгнуть все договоренности, а также отказаться от сотрудничества в будущем.

Напомним, что США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.