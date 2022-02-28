Приштина, Сербия, 28 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Косово 28 февраля в результате исследования 1581 образца выявил 55 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 235 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Bindi Çapriqi Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 226 248 случая заражения, 221 257 пациентов излечились, 3114 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 1877. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 815 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 812 571 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 97 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.