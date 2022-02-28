Пенза, , 17:21 — REGNUM В Пензе в двухэтажном жилом доме по улице Куйбышева осыпался фрагмент кирпичной кладки фасада. Подходы к зданию огорожены. Как сообщает городская администрация, принято решение о введении режима повышенной готовности.

Проблемы ветхого жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспертиза заключила, что строение имеет угрозу обрушения. Собственникам 11 квартир предложен переезд в маневренный фонд. 28 февраля пройдут первые осмотры муниципального жилья.

«В первую очередь необходимо обеспечить безопасность жителей аварийного дома. Маневренный фонд готов к заселению», — заявил заместитель главы по городскому хозяйству Павел Якунин.

Отмечается, что снос аварийного дома возможен только после расселения собственников помещений в новое жилье или предоставления им выкупной стоимости за квартиры.

ИА REGNUM напоминает, по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019—2025 годах» запланировано расселение 4,4 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

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