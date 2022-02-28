Тюмень, , 17:12 — REGNUM В Тюменской области все антиковидные ограничения продлены до 1 апреля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

До 1 апреля 2022 года также откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, мест массового пребывания людей и массовых мероприятий.

Отмечается, что в Тюменской области продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

«Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано», — подчеркнул на заседании оперативного штаба глава региона Александр Моор.