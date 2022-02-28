Скопье, , 17:31 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии Артан Груби 28 февраля выступил с предложением о блокировке кабельных каналов, транслирующих российские материалы.

СМИ Elitefon.ru

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на заседании было констатировано, что правительство не обладает необходимыми компетенциями для давления на операторов связи, поэтому блокировка российских каналов может лишь рекомендоваться.

Представители государственного телеканала TV21 свяжутся с руководством операторов Telekom, A1, Neotel, Telekabel с целью узнать их отношение к рекомендации. Ранее якобы поступали жалобы от македонцев, называющих российский телеканал RTS «инструментом российской пропаганды».

Напомним, ранее Северная Македония присоединилась к санкциям ЕС против России на фоне российской спецоперации на Украине. Целью операции президент России Владимир Путин назвал защиту мирного населения ЛНР и ДНР и демилитаризацию Украины.

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