Москва, , 17:11 — REGNUM Студенты из России, отчисленные из зарубежных вузов, смогут продолжить обучение в ведущих российских университетах. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе Минобрнауки.

МГУ Dmitry A. Mottl

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«Все граждане России, которые обучаются в зарубежных вузах и столкнулись с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что продолжить обучение можно будет, в частности, в МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Высшей школе экономики, МИФИ, Московском физико-техническом институе, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и многих других вузах.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о случаях отчисления российских студентов из европейских вузов на фоне обострения украинского кризиса.