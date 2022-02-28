Белгород, 28 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Квартиры и дома получат 147 многодетных семей в Белгородской области в 2022 году, сообщил 28 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Частный дом

На реализацию программы выделено более миллиарда рублей. Жильё приобретают в 18 муниципалитетах, большую часть — 38 домов — построят в Белгородском районе. Типовой проект уже утверждён, площадь будет зависеть от количества людей в каждой семье, из расчёта 18 кв. метров на человека.

«Надо проследить за тем, чтобы дома строились не на краю земли. Также нужно проконтролировать соблюдение регламента, чтобы не возникло жалоб из-за очереди на получение жилья. Все критерии определены федеральным и региональным законом», — подчеркнул губернатор.

Торги на общий комплекс работ уже объявлены, все земельные участки располагаются в сложившейся застройке.