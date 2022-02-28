Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще $6,4 млрд в виде экономической и военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада: совещание Путина, брифинг Набиуллиной — все новости»

Шумер уточнил, что деньги будут выделены в рамках законопроекта о расходах, который, как ожидается, Сенат рассмотрит на следующей неделе.

Напомним, 6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве приземлился восьмой по счёту самолёт из Соединённых Штатов с грузом боеприпасов весом 86 тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Распугивают граждан» — США вновь доставили на Украину военную помощь