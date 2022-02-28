Москва, , 17:00 — REGNUM На референдуме граждане Белоруссии дали ответ всем, кто стремился дестабилизировать обстановку и разрушить страну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Действия США и других внешних сил по вмешательству во внутренние дела Белоруссии провалились. Высокая явка на референдуме говорит о консолидации общества по основным вопросам развития страны», — заявил Володин. Предварительные результаты референдума показывают убедительную поддержку граждан изменений в Конституцию, отметил он.

«Референдум стал серьезным шагом в развитии Белоруссии. Он будет способствовать укреплению наших отношений в рамках Союзного государства и дальнейшей интеграции России и Белоруссии», — подчеркнул спикер Госдумы.