28 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:27 — REGNUM Просьба президента Украины Владимира Зеленского к Европейскому союзу, чтобы Украина незамедлительно стала его частью, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Поздно, Зеля, уже слишком поздно. Беги», — обращается Алексей В.

Многие пользователи оказались в недоумении от неадекватных попыток президента Украины «запихнуть» свою страну в Евросоюз, несмотря даже на то, что в Киеве уже стоят российские войска.

«Хватит нюхать, Зеля! Ты уже не понимаешь, что делаешь!» — пишет Сергей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЕС не примет Украину в нынешнем виде, и уж тем более во время активных боевых действий на её территории. Кроме того, граждане убеждены, что само по себе вступление Украины в Европейский союз никоим образом не изменит жизнь украинцев к лучшему.

«А ЕС так сильно нужна проблемная территория, на которой идёт война? Да даже пускай, допустим, что реально примут. Европа разве захочет горячей войны с Россией ради Украины?» — задаётся вопросом Святослав С.

«Дypaчок думает, что это что-то изменит. Нет, Украина, конечно, может стать чьим-то «членом», но только в составе того куска, которым разрешит воспользоваться Россия. Всё. Шутки и уговоры закончились», — поделился своим мнением Сергей И.

Часть людей полагает, что Зеленскому уже прямо указали на невозможность вступления Украины в ЕС, но украинский президент почему-то не оставляет попыток достучаться до европейских лидеров.

«Украину уже не взяли в Евросоюз. Её уже не взяли в НАТО. Зеленский стучится в закрытую дверь. Это крыса, загнанная в угол. Думает, что прилетит Байден в голубом вертолёте и подарит ему мороженое. Не прилетит. Байден кинул Зелю. Наступает конец бандеровскому режиму. Видимо, раз и навсегда», — написал Константин К.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никуда его не примут, никто в открытую конфронтацию вступать не будет. Зачем? ЕС и США постараются максимально затянуть войну на Украине, чтобы нанести ущерб российской экономике, чтобы у нас в стране начались волнения, митинги, в идеале революция и смена правительства на более сговорчивое. Поэтому никакой капитуляции, никаких условий, никаких ЕС и НАТО для Украины. Украинцев просто кинули в жернова противостояния Россия — НАТО», — считает Сергей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский остался в одиночестве, никто ему уже не поможет. И виновником своего печального положения является он сам, считают граждане.

«Когда ты шёл в президенты Украины, ты говорил по-русски и за тебя голосовали те, кто думал, что ты умеешь договариваться. А ты решил угрожать России ядерным оружием! Ты стал оружием давить инакомыслие в своей стране. Ты продолжал убивать мирных жителей в Донбассе! Российские военные идут не порабощать Украину, они идут за тобой Владимир Зеленский, чтобы лично тебя покарать», — указывает Сергей Х.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале обращение к Европейскому союзу с просьбой о неотложном вступлении Украины. В ответ на это верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина никогда не подавала официального заявления на вступление в Евросоюз и «в текущей повестке этого вопроса нет».