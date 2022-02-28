Москва, 28 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Российские магазины бытовой техники и электроники приготовились к пикам продаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о резком росте спроса в РФ на данные виды товаров.

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«Высокий спрос ретейлеры фиксировали еще в январе, но тогда его динамика была связана с взаимодополняемостью товаров, — сказала Лебединская. — Иными словами, приобретение квартиры обычно сопровождается ремонтом, покупкой и установкой новой бытовой техники и электроприборов. Вполне закономерно, что после высокой активности на рынке недвижимости, увеличились продажи и на этих рынках».

Но в конце февраля, как пояснила экономист, изменилась причина динамики — появились санкции.

«И если январские пики — это необходимый/ожидаемый спрос, то февральский спрос — избыточный, ажиотажный, панический, — сказала Лебединская. — К сожалению, «железо» — это не самый лучший способ сохранить свои сбережения. Купленный сегодня телефон уже через год перестанет быть актуальным, как и любой другой гаджет. Большинство граждан это понимает, поэтому и прирост объёма совершенных покупок не так велик — около 20%. Предприниматель живет в такой же неопределенности, как и потребитель, с той лишь разницей, что стремится к получению прибыли здесь и сейчас, а не в отдаленном будущем. В результате магазины уже взвинтили цены в среднем на 20−30%, ожидая пики продаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что отмеченное в РФ повышение спроса на электронику и бытовую технику вызвано беспокойством продавцов и покупателей из-за снижения курса национальной валюты.