Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Сергей Сизиков назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Соответствующий указ донской губернатор Василий Голубев подписал 28 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

Новому руководителю ведомства 39 лет. Он окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по двум специальностям. С 2001 года по 2007 год проходил службу в органах внутренних дел МВД РФ, с 2010 года — работал заместителем министра информационных технологий и связи Ростовской области, с 2014 года — возглавлял компанию «Донэнерго».

ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2021 года исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области был назначен Сергей Орлов. Он сменил Михаила Солоницина, возглавившего администрацию Таганрога.