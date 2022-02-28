Москва, , 16:56 — REGNUM На сегодняшний день у Банка России действительно имеются ресурсы и возможности для поддержания стабильности и обеспечения оперативной непрерывности финансового сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова. Так она прокомментировала соответствующие заверения ЦБ РФ.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день у Банка России действительно имеются ресурсы и возможности для поддержания стабильности и обеспечения оперативной непрерывности финансового сектора, значительный объем накопленных золотовалютных резервов, а также опыт 1990-х годов по преодолению кризисных ситуаций в указанной сфере. Вопрос в другом: насколько длительными по времени окажутся санкции и как активно они будут ужесточаться», — сказала Дубова.

При этом она уточнила, что выполнение Центральным банком функции поддержания финансовой и ценовой стабильности может быть осложнено из-за проблемы замораживания активов Банка России.

«Это может ограничить возможности использования регулятором части золото-валютных резервов, в том числе для осуществления валютных интервенций на финансовом рынке. Серьезная проблема — отключение ряда банков, в том числе системно-значимых, от системы SWIFT, что может усложнить процесс поступления валютной выручки от экспорта, а значит, ограничит ее предложение на валютном рынке», — сказала Дубова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова рассказала, какими последствиями для РФ обернется отключение ряда ее банков от системы SWIFT.