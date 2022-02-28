Тирана, , 17:26 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 февраля опубликовал фото участницы протеста против специальной операции вооруженных сил России на Украине и призвал Москву остановить свои действия.

Эди Рама Ps.al

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Он заявил, что оружие должна сложить именно Россия. Потому что если это сделает Украина, то её «больше не будет».

Напомним, в Тиране уже дважды состоялись акции протеста против действий России на Украине. Воздушное пространство Албании закрыто для российских самолетов с вечера 27 февраля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

«России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, — сказал президент. — Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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