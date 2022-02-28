Лос-Анджелес, США, , 16:54 — REGNUM Американский актёр Эндрю Гарфилд заявил, что не собирается возвращаться к роли супергероя Человека-паука. Об этом 28 февраля пишет Variety.

Эндрю Гарфилд Скриншот видео на YouTube

«Нет таких планов, честно», — говорит Гарфилд. «Все будут называть меня лжецом до конца моей жизни. Я тот самый мальчик, который кричал «волк», — шутит он.

Ранее Эндрю Гарфилд принял участие в съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Позже актёр признался, что врал своим знакомым и коллегам о том, что не участвует в проекте, чтобы сохранить всё в тайне.

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