Москва, 28 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России до 20% было ожидаемым и вполне понятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Одна из целей данного повышения — дать банкам возможность увеличения процентных ставок по вкладам и депозитам, чтобы по возможности сохранить стабильность банковских пассивов в этой части. Это также, естественно, приведет к росту ставок по кредитам, — сказал Марков. — Учитывая резкий рост курсов валют на фоне происходящих событий, в российской экономике в ближайшее время следует ожидать роста уровня инфляции, что негативно скажется и на производителях, и на потребителях, следствием чего станет сокращение реальных доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее повышение ключевой ставки Банка России до 20% объяснили аномальной волатильностью рынка.