Москва, , 16:53 — REGNUM Российская Система передачи финансовых сообщений не сможет полностью заменить SIWFT, но позволит решить часть проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что отключить всю финансовую систему РФ от SWIFT было бы невозможно.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такое отключение создало бы проблемы для бизнеса стран ЕС, который не сможет выполнять свои обязательства по оплате уже заключенных контрактов. В том числе и за энергоресурсы», — сказала Криворучко.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в РФ давно создана и отлажена СПФС, к которой подключаются и зарубежные участники.

«Она, конечно, не заменит SWIFT полностью, но частично поможет решить проблему», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года российская экономика выглядит более устойчивой, если сравнивать с ситуацией, которая была в начале 2014 года.

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