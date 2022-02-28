Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Андрей Пучков назначен заместителем губернатора Ростовской области. Соответствующий указ 28 февраля подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

Известно, что Пучков — уроженец Ростова-на-Дону. Ему 43 года. После окончания Ростовского государственного педагогического университета переподготовки в Северо-Кавказской академии госслужбы с 2006 года он замещал различные должности в донском правительстве. С 2014 года Пучков руководил контрольным управлением при губернаторе Ростовской области.

На новом посту Андрей Пучков будет курировать те же вопросы, что и его предшественник Сергей Бондарев, подавший в отставку в связи с переходом на новое место работы.