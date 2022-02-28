Москва, , 16:52 — REGNUM Тем жителям РФ, которые задумывались о покупке импортной техники, стоит приобрести ее именно в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ наблюдается рост спроса на бытовую технику и электронику.

Телевизоры (сс) Mike Mozart

«Учитывая неопределенность курсов валют в ближайшее время, сложности в проведении расчетов, связанные с санкциями и отключением от SWIFT ряда российских банков, включая Банк России, непонятную международную логистику, тем жителям РФ, которые бы хотели купить импортную технику, стоит сделать это (по возможности) сейчас, — сказал Марков. — В первую очередь это относится к технике и товарам, производимым в странах, выступающих инициаторами или активно поддерживающих введение санкций против России. Приоритет в покупке должен быть у компьютерной и другой высокотехнологичной техники, так как на эту сферу активно накладывают санкции как на продукцию двойного назначения, и они могут затронуть и технику бытового назначения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение спроса на электронику и бытовую технику объяснили беспокойством продавцов и покупателей снижением курса национальной валюты.

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