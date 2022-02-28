Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга с начала зимы приняли более 4 млн кубометров снега, что является абсолютным рекордом за всю историю их работы. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

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Напомним, снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга начали работу в 2012 году. В этот сезон они приняли в два раза больше снежных масс чем за прошлую зиму — тогда пункты приняли 1,852 млн кубометров снега.

«В этом сезоне первый снег поступил на пункты 24 ноября, в середине декабря уже был зафиксирован первый «снежный» миллион, а в январе эта цифра увеличилась до трех миллионов. С 12 января в Выборгском и Красносельском районах начали работу два дополнительных стационарных снегоприемных пункта», — отметили в Смольном.

В последние недели календарной зимы пункты принимают порядка 23 тыс. кубометров снега ежесуточно.