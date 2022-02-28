Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, предложила бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч беженцев с Украины, сообщает 28 февраля Reuters.

Приложение Airbnb

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Соучредители компании Брайан Чески и Джо Геббиа направили письма лидерам Польши, Румынии, Германии и Венгрии с предложением помочь найти временное жилье для беженцев.

Напомним, агентство ООН, занимающееся делами беженцев, ссылаясь на данные, предоставленные национальными властями, сообщило 27 февраля, что около 368 тысяч украинцев бежали за границу. На этом фоне комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что блок будет серьезно готовится к потоку украинцев.