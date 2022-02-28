Казань, 28 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Татарии добыча нефти в 2021 году выросла на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 34,5 млн тонн. На компанию «Татнефть» приходится 27,4 млн тонн добычи, на малые нефтяные компании (МНК) — 7,1 млн тонн, сообщает пресс-служба главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Добыча МНК сохраняется на уровне 20% от общего объема извлечения по республике. Перевыполнили план по уровню добычи нефти 23 компании. В течение прошлого года пробурено 332 тыс. метров горных пород, введено в эксплуатацию 276 новых скважин. В текущем году запланировано бурение 180 тыс метров горных пород, ввести в эксплуатацию намерены более 150 новых скважин. Объем капитальных вложений МНК в 2021 году составил 14,2 млрд рублей. В этом году ожидается аналогичный объем финансирования.

Глава Татарии Рустам Минниханов подчеркнул, что нефтяная промышленность — это основа экономики республики. Все намеченное в части строительства, внедрения технологий, объемов бурения должно быть выполнено в плановом режиме. Для подготовки востребованных в нефтяной отрасли специалистов необходимо оказывать поддержку движению юных геологов, нацелил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, оптимальной для России ценой на нефть за баррель является отметка в 55−70 долларов.

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