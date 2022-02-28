Москва, 28 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, несмотря на санкции. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно», — заявила Набиуллина.

«Так, у нас есть система передачи финансовых сообщений, СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней будут присоединяться участники из-за границы», — указала она.

Кроме того, по её словам, национальная система платёжных карт обрабатывается весь внутрироссийский траффик по платёжным картам.

«Карты международных платёжных систем, выпущенные банками, попавшими под санкциями, продолжают работать внутри страны как обычно», — указала она.