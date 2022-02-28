Калуга, , 17:40 — REGNUM В Калужской области в 2021 году на реализацию программы дорожных работ было направлено более 10 млрд рублей, в том числе на мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 6 млрд 600 млн рублей или 65% от общих расходов. В рамках проекта выполнен ремонт на 46 дорогах общего пользования протяженностью 155 км при плановом показателе — 132 км. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.

В Калужской области завершено строительство автодороги Пресс-служба правительства Калужской области

Согласно материалам итоговой коллегии ведомства, на реализацию программы в 2022 году в областном бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей, в том числе 1 млрд 200 млн рублей — средства федерального бюджета. Из этих средств на мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 4 млрд 500 млн рублей, или 49% от общих расходов, что позволит отремонтировать около 200 км дорожных трасс. В планах не только строительство новых автодорог, но и ремонт мостовых сооружений, повышение безопасности дорожного движения. Оценивая работу дорожников, губернатор Владислав Шапша отметил, что благодаря стабильной федеральной поддержке за последние два года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано более 800 км дорог. Однако, по мнению губернатора, эту планку нужно поднимать.

«Экономика Калужской области — одна из самых динамично развивающихся в стране. Этого невозможно было бы добиться, если бы у нас не было развитой и комфортной сети дорог. Инвесторы продолжают проявлять интерес и инвестируют в Калужской области. Мы эту работу будем продолжать. У нас масса проектов, которые уже подтвердили в эти дни. Мы будем продолжать строить дороги», — отметил Владислав Шапша.

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