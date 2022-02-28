Москва, , 16:48 — REGNUM Отключение от SWIFT уже находящихся под санкциями российских банков не будет иметь сильных негативных последствий, о которых заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала высказывание Борреля о том, что отключение ряда банков от SWIFT должно «создать максимальный ущерб финансовой системе России».

SWIFT Businessnews.kz

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«Отключение от SWIFT уже находящихся под санкциями банков не будет иметь сильных негативных последствий, о которых говорит Боррель, — сказала Ермилова. — В России есть собственный аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Да и многие кризисы позволили достаточно хорошо подготовиться к различным подобным проблемам. От SWIFT отключить всех вряд ли удастся, поскольку SWIFT — частная компания и терять доходы в таком объеме вряд ли согласится. Введённые сегодня меры по недопущению продажи зарубежными инвесторами их активов, например акций компаний, позволят зарубежным странам задуматься о рисках — в ряде наших компаний существенная доля принадлежит именно иностранцам. Расшатывать ситуацию вряд ли согласится какой-либо разумный инвестор».

Как полагает экономист, при отключении от SWIFT у рядовых граждан РФ существенных проблем не должно возникнуть.

«Поэтому банки должны выстоять в сложившейся ситуации», — убеждена Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой семёрки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италии, Япония) намерены исключить некоторые российские банки из международной межбанковской системы SWIFT и ограничить работу ЦБ РФ.