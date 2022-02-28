Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Эксперт в сфере общественного транспорта Владимир Валдин назвал работу маршруток в Санкт-Петербурге «паразитной системой». Таким мнением Валдин поделился 28 февраля на круглом столе, посвященном городской транспортной реформе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси в Петербурге

Эксперт отметил, что маршрутки появились в 1990-е годы в связи с прекращением работы многих маршрутов городского транспорта. Они дублировали утраченные маршруты и на тот момент поддерживали инфраструктуру общественного транспорта.

В ходе транспортной реформы в Петербурге маршрутные такси планируют заменить полноценными автобусами, а также троллейбусами, трамваями и другим транспортом. Таким образом, весь транспорт должен подчиняться единым городским правилам.

«Те «пазики», которые сейчас по городу ездят — это позор для города, такого как Петербург», — заявил эксперт.

Он отметил, что плюсом предстоящей реформы является появление единого билета, с помощью которого можно будет оплатить проезд в любом виде общественного транспорта Петербурга.

Читайте также: Транспортную реформу в Петербурге разбили на три этапа

Напомним, новый пересадочный тариф начнёт действовать в Петербурге уже с 1 апреля. По времени он будет действовать час, а по функционалу позволит совершать неограниченное число поездок в любом транспорте.