Москва, , 16:44 — REGNUM Коммерческим банкам следует идти навстречу клиентам, чаще реструктуризируя их кредиты. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введённых санкционных ограничений. В связи с этим мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризацию кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса. При этом банки могут не ухудшать оценку финансового положения заёмщика и качество обслуживания долга», — заявила Набиуллина.

«Набиуллина подчеркнула, что Банк России, распустив накопленные буферы по кредитам, привели к увеличению капитал банков на 900 млрд рублей, что поддержит банковский сектор страны», — указала она.