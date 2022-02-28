Таджикистан, 25 июля, 2012, 10:50 — ИА Регнум. Семь человек стали жертвами неизвестного стрелка утром 25 июля в городе Хорог, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, где проводится спецоперация правительственных сил против бандформирований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в телефонном разговоре сообщил один из жителей Хорога.

По его словам, инцидент произошел в районе хлебозавода города Хорог, и до сих пор неизвестно, кто стрелял по мирным жителям. Напомним, что глава Минобороны Таджикистана Шерали Хайруллоев сообщил, что в Хороге объявлено о прекращении огня до 14:00 по местному времени 25 июля. За это время стороны договорились обменяться ранеными и выдать тела убитых. Глава области Кодири Косим назвал ввод войск в город Хорог ошибкой и заявил, что после стабилизации ситуации уйдет в отставку.

Накануне вечером государственное телевидение Таджикистана сообщило, что в ходе спецоперации в Хороге были убиты 42 человека - 30 боевиков и 12 сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Также сообщалось о задержании 40 участников бандформирований, среди которых 8 граждан Афганистана. Между тем СМИ сообщают о гибели 200 человек в ходе операции в Хороге.