Орел, , 16:43 — REGNUM Приговор в отношении начальника отдела МКУ «УКХ г. Орла» вынес Советский районный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Суд признал фигуранта дела виновным в мошенничестве и получении взятки.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом и следствием установлено, что осуждённый, который занимал должность начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», получил взятку в 30 тыс. рублей за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище Орла. Также он признан виновным в хищении путём обмана 300 тыс. рублей у собственных подчиненных.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.