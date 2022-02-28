Москва, , 16:42 — REGNUM Российский красный крест займется переводом ключевых документов, методических материалов и инструкций Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) на русский язык. До конца года планируется перевести 100 таких документов, затем они будут направлены в Нацобщества, входящие МФОККиКП. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, заместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.

Красный Крест АНО «Россия — страна возможностей»

Пресс-конференция прошла 28 февраля в Москве, и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер и заместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.

«Мы приветствуем инициативы российских коллег по взятию курса на усиление взаимодействия и сотрудничества между Национальными Обществами в рамках Движения. Прежде всего, это касается статуса русского языка. Мы поддержали инициативу РКК взять на себя решение этой задачи. В середине февраля начал свою работу англо-русский Лингвистический центр Российского Красного Креста. Его сотрудники займутся переводом документов Международной Федерации на русский язык. К концу текущего года планируется перевести не менее 100 ключевых документов и направить их в Национальные Общества», — рассказал Эльхан Рагимов.

Он пояснил, что сейчас вся работа и основные документы МФОККиКП представлены пятью языками кроме русского.

«Между тем, соответствующий запрос со стороны Нацобществ актуален как минимум на протяжении десятилетия. Это предоставит доступ для всех без исключения коллег к материалам Международного Движения и позволит им активно участвовать в международных встречах по различным направлениям. Немаловажным фактором выступает и то, что в мире на русском разговаривают без малого 380 миллионов человек», — сказал Эльхан Рагимов.

На первоначальном этапе будут переводиться самые ключевые материалы. Прежде всего, это методические пособия, инструкции, стратегии, резолюции — как общие, так и по различным направлениям деятельности. В их числе: здравоохранение и уход, психосоциальная поддержка, миграция, подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, волонтерство, донорство, международное гуманитарное право, мобилизация ресурсов и другие.

«Также мы приветствует готовность РКК принимать обращения от русскоговорящих представителей Движения на перевод с английского материалов, касающихся деятельности МФОККиКП», — отметил Эльхан Рагимов.

Кроме того, Эльхан Рагимов отметил, что очная встреча глав Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве, инициатором проведения которой в 2022 году выступил Российский Красный Крест, станет коммуникационной площадкой, на которой участники смогут обсудить актуальные вопросы. Среди них, например, роль Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в борьбе с пандемией COVID-19 и восстановление людей после этого заболевания.

«Хотел бы добавить, что представители Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца также примут в ней участие. Мы считаем важным проведение подобных встреч и постоянный обмен опытом, объединение усилий всех членов Движения», — заключил Эльхан Рагимов.

Председатель РКК Павел Савчук также отметил, что еще одним важным вопросом по международному направлению деятельности РКК в текущем году станет соглашение с госпиталем Эфиопии: «Это единственное медучреждение РКК за границей. Действующее соглашение заканчивается в сентябре, сейчас мы обсуждаем его продление на обновленных условиях. Например, планируется отправка в Эфиопию российских медицинских сотрудников и волонтеров на стажировки».

Он добавил, что в текущем году планируется провести такие стажировки «для 20−30 кандидатов, но, возможно, после это число будет увеличено».