Москва, 28 февраля 2022, 16:42 — REGNUM Российский красный крест займется переводом ключевых документов, методических материалов и инструкций Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) на русский язык. До конца года планируется перевести 100 таких документов, затем они будут направлены в Нацобщества, входящие МФОККиКП. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник, 28 февраля, заместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.
Пресс-конференция прошла 28 февраля в Москве, и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер и заместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.
Он пояснил, что сейчас вся работа и основные документы МФОККиКП представлены пятью языками кроме русского.
На первоначальном этапе будут переводиться самые ключевые материалы. Прежде всего, это методические пособия, инструкции, стратегии, резолюции — как общие, так и по различным направлениям деятельности. В их числе: здравоохранение и уход, психосоциальная поддержка, миграция, подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, волонтерство, донорство, международное гуманитарное право, мобилизация ресурсов и другие.
Кроме того, Эльхан Рагимов отметил, что очная встреча глав Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве, инициатором проведения которой в 2022 году выступил Российский Красный Крест, станет коммуникационной площадкой, на которой участники смогут обсудить актуальные вопросы. Среди них, например, роль Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в борьбе с пандемией COVID-19 и восстановление людей после этого заболевания.
Председатель РКК Павел Савчук также отметил, что еще одним важным вопросом по международному направлению деятельности РКК в текущем году станет соглашение с госпиталем Эфиопии: «Это единственное медучреждение РКК за границей. Действующее соглашение заканчивается в сентябре, сейчас мы обсуждаем его продление на обновленных условиях. Например, планируется отправка в Эфиопию российских медицинских сотрудников и волонтеров на стажировки».
Он добавил, что в текущем году планируется провести такие стажировки «для 20−30 кандидатов, но, возможно, после это число будет увеличено».