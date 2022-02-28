Вашингтон, , 16:49 — REGNUM США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России, сообщает 28 февраля Reuters.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Экономические санкции США и их союзников против Центрального банка России и других экономических центров могут увеличить инфляцию, снизить покупательскую способность, а также привести к сокращению инвестиций, заявили американские политики.

Министерство финансов США также сообщило, что санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций.

В Вашингтоне подчеркнули, что следят за действиями Белоруссии, против которой также могут быть введены санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о планах США ввести персональные санкции против главы МИД России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. Об аналогичных санкциях также объявили Канада и Евросоюз. Предполагается, что активы Путина и Лаврова при наличии таковых будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд в страны, наложившие санкции.

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