Берлин, , 16:41 — REGNUM Быстро принять Украину в ЕС не получится, сообщила 28 февраля журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Украина и ЕС

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Комментируя обсуждаемую сегодня, 28 февраля, идею о том, что Украина могла бы стать членом ЕС, Бербок пояснила, что даже за несколько месяцев этого не сделать: требуется серьёзная подготовка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти попросили принять страну в Европейский союз, причём срочно, «по новой специальной процедуре».

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