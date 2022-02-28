Тирана, , 16:51 — REGNUM Десятки граждан Албании и Украины 27 февраля провели митинг перед посольством России в Албании в знак протеста против начала Россией специальной операции своих вооруженных сил на Украине.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в руках протестующие держали плакаты в поддержку Украины и с пацифистскими призывами. В акции приняли участие албанцы и украинцы, находящиеся в Тиране.

Посол Украины в Тиране Владимир Шкуров поблагодарил албанцев за поддержку, подчеркнул, что Албания является миролюбивой страной, а также заявил о возможности скорого прекращения боевых действий.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Украины проходит специальная военная операция российских вооруженных сил с целью демилитаризации и денацификации. Операция проходит по просьбе ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании массово скупают муку из-за ситуации на Украине