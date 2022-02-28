Берлин, 28 февраля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Документ по украинскому кризису принятый 23 февраля 2022 года Рабочей группы AfD по иностранным делам фракции Бундестага публикует на своей странице в сети немецкий политик, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Стефан Койтер:

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

• Ситуация на востоке Украины драматична и крайне опасна и достигла нового пика эскалации с нападением России на Украину прошлой ночью.

• Опасный кризис является следствием постепенного отчуждения между НАТО и Россией. Оно обусловлено, прежде всего, конфликтом стратегических интересов между США и Россией.

• С 2014 года Германия финансирует Украину миллиардами евро как напрямую, так и в обход помощи ЕС. У федерального правительства было восемь лет, чтобы связать эти выплаты с соблюдением Минских соглашений даже со стороны Украины. Таким образом, можно было бы избежать этой эскалации.

• Федеральное правительство должно действовать в соответствии с общей европейской архитектурой безопасности в смысле неделимой безопасности и учитывать законные интересы безопасности России.

• Эта европейская архитектура безопасности должна основываться на принципах национального суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине.

Федеральное правительство теперь должно:

• Любые действия федерального правительства теперь должны быть направлены на то, чтобы избежать провокаций с точки зрения сторон конфликта при любых обстоятельствах, чтобы обеспечить переговоры.

• Воздействовать на конфликтующие стороны, чтобы не обострять конфликт дальше. • Запросить немедленное прекращение огня.

• Возобновить вето Германии на членство Украины в НАТО с 2008 года и действовать в альянсе в соответствии с четко сформулированным заявлением о намерениях: Украина не станет членом НАТО.

• Представить конкретные предложения по сбалансированию стратегических интересов США, НАТО и России с помощью обязательных механизмов контроля над вооружениями. Мы требуем:

• Любой референдум о статусе так называемых Донецкой и Луганской народных республик должен состояться под наблюдением ООН/ОБСЕ.

• Немедленное прекращение огня и развертывание миротворческих сил Организации Объединенных Наций или ОБСЕ, а также разоружение нерегулярных боевиков.

• Санкции должны быть отклонены. Они уже в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили вред, в первую очередь, немецкой экономике».