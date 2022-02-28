Москва, , 16:33 — REGNUM Ограничения на вывоз капитала помогут поддержать курс рубля в сложный период. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — заявила Набиуллина.

«Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентов. Мы постоянно находимся в контакте с банками, готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки», — указала она.