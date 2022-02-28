Москва, 28 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Банк России обеспечит равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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«Банк России в четверг и пятницу провёл валютные интервенции. В четверг в объёме миллиарда долларов США и в меньшем объёме в пятницу», — заявила Набиуллина.

«В связи с ограничениями на использование золото-валютных резервов в долларах и евро, сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение об обязательной продаже 80% экспортной выручке. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортёров и граждан», — указала она.