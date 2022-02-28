Киргизская Республика, , 16:30 — REGNUM В ближайшее время жители Киргизии рискуют столкнуться с большим давлением на национальную валюту. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на своей официальной странице в соцсетях сегодня, 28 февраля.

Золото

«Самое главное сейчас не паниковать и сохранять спокойствие. Как говорили наши достопочтенные предки: «Пришла весна и на нашу землю!»», — подчеркнул глава государства.

По его словам, международная ситуация также может негативно сказаться на киргизских трудовых мигрантах, которые сейчас работают за рубежом.

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Президент Киргизии призвал граждан вкладывать имеющиеся у них финансовые средства в золото.

«Мы упростили процедуру покупки золотых слитков в любом количестве. Стоимость любой валюты постоянно уменьшается. Только цена на наше золото растет. Поэтому наши граждане, у которых есть деньги, могут купить золотые слитки от 1 грамма до 13 килограммов в любом объеме у Национального банка. Никаких ограничений нет, в том числе на вывоз за рубеж, при этом плата взиматься не будет», — пообещал Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что за последний год экспорт золота из Киргизии снизился в 3,2 раза — с 17,7 до 5,6 тонны. Одной из причин тому стало то, что республику лишили статуса надежного поставщика золота.

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