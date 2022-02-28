Вашингтон, 28 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В преддверии выхода финальной серии второго сезона «Эйфория» сервис HBO Max был недоступен для многих пользователей. Об этом 28 февраля пишет Variety.

JasonParis HBO

Массовый сбой произошёл утром 28 февраля 2022 года. Как отмечает издание, доступ к HBO Max восстановился в течение получаса после возникновения первоначальных проблем.

ИА REGNUM напоминает, что второй сезон сериала «Эйфория» побил рекорд по просмотрам сервиса HBO Max. Его премьера состоялась 9 января 2022 года.