Москва, 28 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Европейские политики, политологи и общественные деятели высказывают свою позицию в поддержку специальной операции России на Украине.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Тьерри Мариани. «Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года, но они никогда не выполнялись Украиной. Итак, прошло 7 лет с тех пор, как Европейский Союз субсидировал Украину, где эти соглашения никогда не соблюдались. Те, кого возмущает признание Россией двух донбасских республик, часто те же, кто выступал за признание отнятого у Сербии Косово, и им было нечего сказать, когда НАТО бомбило Белград», — написал на своей станице в социальной сети французский политик, бывший министр транспорта и депутат Национального собрания Франции

Максимилиан Крах. «Правда состоит в том, что Москву спровоцировали НАТО, его Восточное расширение и попытка приблизить Украину к Западу, потому что законность интересов НАТО вовсе отсутствовала. Важно сохранять хладнокровие в этой напряженной ситуации. AfD — партия мира, невмешательства, поэтому мы приветствуем проведение переговоров с целью разрешения ситуации. Санкции против России только способствуют дальнейшей эскалации, что навредит Москве и особенно нам, немцам. Снять напряжение можно только через нейтралитет Украины. Это значит, что она не должна вступать в НАТО и, как следствие, не должна становиться угрозой для интересов безопасности России», — отметил немецкий адвокат и политик, член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии»

Сара Вагенкнехт. «Это самая опасная ситуация в мире за последние десятилетия, кроме того, федеральное правительство теперь должно сделать все возможное, чтобы смягчить ситуацию. Санкции не решают проблему, а наносят вред только людям в России, а также в Германии и Европе, которые не несут ответственности за эту войну. Теперь только конференция в рамках Организации Объединенных Наций с участием России, Украины и всех соседних государств может проложить путь обратно за стол переговоров. Логика сдерживания путем модернизации полностью провалилась, и из этого следуют последствия», — отметила на своей станице в сети немецкий политик, депутат Европарламента