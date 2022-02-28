Ярославль, 28 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославской области сразу в трёх районах выросли долги по просроченным платежам за газ в 2021 году. Об этом сообщает пресс-службе ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Всего за истекший год сократить долги удалось в Любимском, Борисоглебском, Первомайском, Рыбинском, Ярославском и Угличском районах. Лучшие показатели — отсутствие задолженности — в Борисоглебском, Любимском и Первомайском районе. Существенно сократили свой долг и два крупнейших города области — Ярославль и Рыбинск, а также Ярославский муниципальный район.

Однако в Переславле-Залесском, Тутаевском и Ростовском районах долги, наоборот, увеличились. Сейчас «Газпром» ведёт работу совместно с главами администраций по уменьшению долга в 2022 году.