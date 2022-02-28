Шебалинский район, Алтай, , 16:27 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай вынесен приговор по делу об убийстве местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался 39-летний житель села Черга.

Орудие преступления на Алтае СУ СКР по Республике Алтай

По данным ведомства, днём 8 октября 2021 года он распивал спиртное в гостях у знакомого. После того, как хозяин дома уснул, в дом зашёл потерпевший, с которым у обвиняемого произошёл конфликт.

«В ходе дальнейшего конфликта злоумышленник схватил нож, клинком которого нанес потерпевшему не менее 3 ударов в область грудной клетки, а также не менее 2 ударов в область шеи и не менее 4 ударов в правое бедро», — отметили в управлении.

Злоумышленник сразу ушёл из дома, а вскоре потерпевший скончался от полученных ранений и обильной кровопотери. Проснувшись к вечеру, хозяин дома зашёл на кухню и увидел труп, после чего позвонил в полицию.

В ходе расследования обвиняемый частично признал вину, рассказав, что увил при самообороне. Однако следователям удалось собрать доказательства совершения умышленного убийства. В результате суд признал его виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.