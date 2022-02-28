Тирана, , 16:45 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 28 февраля сообщило о том, что граждане Албании массово стали скупать муку на происходящего на Украине.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В албанском обществе увеличились опасения относительно возможного влияния конфликта на Украине на Балканы и введения в Албании режима военного положения. Сообщается, что истеричный спрос привел к росту цен на продукты на 10−15% и дефициту некоторых категорий товаров.

В агентстве отметили, что 70% зерна Албания импортирует из Сербии и России.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию, целью которой президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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