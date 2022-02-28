Москва, 28 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. На фоне роста ключевой ставки с 9,5% до 20% платежиж по кредитам с плавающими ставками резко вырастут, но таких кредитов в экономики очень мало. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитами с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет, в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании минимум», — заявила Набиуллина.

«По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия», — указала она.