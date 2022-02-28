Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM Устойчивая экономика России является основной для преодоления последствий санкций. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН и доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

Экономика

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её мнению, Россия всю свою новейшую историю шла к тому, чтобы сформировать в экономике устойчивость. И эта устойчивость проявляется и в рекордно низком госдолге, и в высоких запасах, золотовалютных резервов Центробанка, и в устойчивости бюджета. Всё это вместе создаёт основу для преодоления кризиса и продолжения устойчивого развития экономики страны.

«Я считаю, этот период надо использовать для укрепления внутрироссийского рынка. Не секрет, что многие секторы у нас были ориентированы на поставку импортной продукции. Надо развивать отечественное приборостроение, микроэлектронику и другие отрасли, которые для нас являются стратегически важными и имеют потенциал», — отметила эксперт.

Также важным она назвала межрегиональное взаимодействие и развитие АПК. К тому же ситуация 2014 года показала, что агропром способен почти целиком полностью заполнить отечественный рынок продуктов питания.

Также Лаврикова констатировала, что костяк экономики России составляют крупные предприятия и государство продолжит системно их поддерживать. И это придаёт хорошую уверенность.

«Сегодня ключевой фактор — спокойствие. Резервы есть. Надо спокойно дальше продолжать жить, не паниковать — это главный рецепт», — заключила эксперт.