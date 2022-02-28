Москва, , 16:23 — REGNUM Россия не начинала войну, которая происходит сейчас на территории Украины, ДНР и ЛНР, заявил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что на протяжение восьми лет Киев продолжал планомерное уничтожение населения Донбасса, в ходе которого погибли свыше 14 тыс. человек.

«Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает», — сказал Конашенков.

«Россия не начинала военные действия. Россия их завершает», — подчеркнул представитель Миобороны РФ.

Напомним, ВС России, войска ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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