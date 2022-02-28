Москва, 28 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Россия не начинала войну, которая происходит сейчас на территории Украины, ДНР и ЛНР, заявил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Он напомнил, что на протяжение восьми лет Киев продолжал планомерное уничтожение населения Донбасса, в ходе которого погибли свыше 14 тыс. человек.

«Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает», — сказал Конашенков.

«Россия не начинала военные действия. Россия их завершает», — подчеркнул представитель Миобороны РФ.

Напомним, ВС России, войска ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.